Около 200 огнеборцев тушили лесной пожар в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Продолжается осмотр остатков продуктов горения на месте пожара в Зерендинском районе Акмолинской области. В его ликвидации участвовали около 200 пожарных, лесников, добровольных пожарных формирований, а также курсанты Академии гражданской защиты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС региона и акима Акмолинской области, на месте ЧС находился глава региона Ермек Маржикпаев, начальник ДЧС области Нурлан Атыгаев и начальник департамента полиции региона Думан Таев.

По словам начальника ДЧС региона Нурлана Атыгаева, 3 сентября в 20:05 поступило сообщение о том, что в Зерендинском филиале ГНПП «Кокшетау» произошел лесной пожар.

«По поручению руководителя региона создан областной оперативный штаб. Незамедлительно направлены силы и средства атбасарской, сандыктауской и зерендинских пожарных частей. Также сформирован сводный отряд из пожарных частей города Кокшетау, личный состав в количестве 30 человек направлен на место происшествия. При порывистом ветре 15 м/с удалось сбить верховой пожар. В 00:00 локализовали пожар. Ситуация под контролем», – пояснил он.

По предварительной информации огонь быстро распространился от полевой дороги. Продолжается окарауливание остатков продуктов горения на месте пожара.

«Общая площадь пожара составила 104,5 га: степная - 89,7, лесная - 14,8 га, в том числе покрытая лесом - 14,8. Работают 16 единиц техники, 87 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Согласно сообщению РГП «Казгидромет», в Акмолинской области сегодня сохранится сухая, жаркая погода и порывистый ветер до 20 м/с.





Ранее сообщалось, что вчера природные пожары произошли в пяти регионах страны.









Фото: пресс-служба ДЧС региона