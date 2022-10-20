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    10:50, 20 Октябрь 2022 | GMT +6

    Около 200 казахстанцев могут находиться на территории Украины

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди назвал примерное число казахстанцев, находящихся в данный момент на территории Украины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В данной ситуации очень трудно собирать информацию. Одно дело, когда на учёте состояли 600-800 граждан. А сейчас, когда идут военные действия и многие граждане покидают Украину самостоятельно, очень трудно произвести расчёт. Но обращения идут, консул предварительно полагает, что порядка 200 граждан, возможно, есть на территории Украины», - сказал Мухтар Тлеуберди на брифинге в кулуарах Сената.

    Глава МИД заверил, что основная масса контингента уже эвакуирована.

    «Открыты границы для возможной эвакуации в Польшу, Молдову. Наше посольство оказывает содействие при пересечении границы. Помимо этого, наше посольство передислоцировано», - добавил М. Тлеуберди.


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