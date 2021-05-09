Около 200 детей родились в Туркестане в День защитника Отечества

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 88 мальчиков и 94 девочки появились на свет в Туркестанском регионе в День защитника Отечества. Кроме того, родились близнецы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Новорожденные и их матери чувствуют себя отлично.

В праздничные дни в дежурной смене работали высококвалифицированные врачи, опытные акушерки и медсестры.

В целом с начала года рождаемость выросла на 6,5%. Младенческая смертность снизилась на 27,7%. В области продолжат усиливать меры по сохранению здоровья матери и ребёнка на постоянной основе.

Отметим, что Туркестанский регион является лидером по рождаемости в стране. С начала года здесь появилось на свет более 20 тысяч малышей.