Около 20 тысяч тонн боеприпасов вывезли из Арыси

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Около 20 тысяч тонн боеприпасов вывезено из Арыси. Об этом на встрече с журналистами сообщил заместитель министра обороны РК Бакыт Курманбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во исполнение поручения Главы государства из Арыси было вывезено около 20 тысяч тонн боеприпасов. А со складов, размещенных в других населенных пунктах, вывезено более 750 тонн крупнокалиберных боеприпасов. Это было сделано для обеспечения безопасности населения», - сказал Бакыт Курманбаев.

Было также отмечено, что по приказу министра обороны сразу после ЧП в Арыси была создана специальная комиссия, которая за месяц проверила склады во всех регионах. Такие проверки проводятся регулярно. В ее состав вошли авторитетные военные специалисты с большим опытом.

Комиссия провела всестороннюю оценку рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и предложила меры по усилению безопасности на всех объектах хранения стрелкового оружия и боеприпасов.

Напомним, 24 июня 2019 года произошел взрыв на складе боеприпасов в воинской части, дислоцирующейся в городе Арыси Туркестанской области. В результате взрывов погибли 3 человека - житель Арыси и два военнослужащих.