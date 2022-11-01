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Около 20  нарушивших ПДД водителей выявили за сутки в Туркестане

1 Ноября 2022, 06:25
Около 20  нарушивших ПДД водителей выявили за сутки в Туркестане
1 Ноября 2022, 06:25

Около 20  нарушивших ПДД водителей выявили за сутки в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции..

В городе Туркестане прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный город». Основной целью является реализация поручений МВД РК и начальника ДП Туркестанской области по обеспечению безопасности дорожного движения.

На центральных улицах стражи порядка несли службу по контролю за соблюдением правил дорожного движения

Внимание полицейские уделили водителям, которые затонировали окна своих автомобилей, не пристегивались ремнями безопасности и пользовались за рулем мобильными телефонами. В отношении нарушителей приняты соответствующие меры.

Например, стражи порядка заметили на дороге и остановили автомобиль Opel Vectra, водитель которой не пристегнул ремни безопасности. При проверке документов выяснилось, что у мужчины также отсутствовали водительские права.

На водителя составили административный протокол в соответствии по ст.593 КОАП РК «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения» и ст. 612 КоАп РК «Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления».

За время ОПМ «Безопасный город» к ответственности привлекли около 20 водителей, нарушивших правила дорожного движения.


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