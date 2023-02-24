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Около 20 млрд тенге выделили на ремонт дорог в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
24 Февраля 2023, 19:46
Около 20 млрд тенге выделили на ремонт дорог в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году бюджет на ремонт дорог утвердили на уровне 19,7 млрд тенге. Об этом на заседании общественного совета сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Максат Баяхмет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации М.Баяхмета, из этой суммы 2,9 млрд тенге потратят на областные дороги, три млрд тенге – на районные и 1,4 млрд тенге – на улично-дорожную сеть.

«Всеми видами работ будет охвачено 540 км, в том числе 60 км внутрипоселковых дорог в 26 населенных пунктах. По итогам года планируется доведение доли дорог в нормативном состоянии до 84%, что 6% выше показателя прошлого года. Ведется заготовка материала. Разрешен ввоз 100 тысяч тонн битума из России. Управление сформировало заявку на приобретение 17,4 тысячи тонн битума для переходящих проектов. Подана заявка в АО «НК «КазАвтоЖол» для приобретения льготного битума», - проинформировал М.Баяхмет.

Из выделенных 19,7 млрд тенге на 5,9 млрд госзакупки еще не провели.


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