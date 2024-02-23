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    14:40, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Около 20 медобъектов появятся в одном из районов Карагандинской области

    больница
    Фото: управление здравоохранения Карагандинской области

    Современные медицинские пункты, врачебные амбулатории и ФАПы появятся в Каркаралинском районе. Семнадцать новых объектов планируют построить за два года по национальному проекту «Модернизация сельского здравоохранения», передает корреспондент агентства Kazinform.

    О строительстве новых медучреждений и социально-экономическом развитии Каркаралинского района на брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций рассказал аким Адильжан Аргынов.

    — Для обеспечения доступности сельского здравоохранения в этом году в сёлах Татан, Томар и Акжол сданы в эксплуатацию новые фельдшерско-акушерские пункты. В этом году и в следующем планируется строительство 17 медобъектов. Это три врачебных амбулатории, три фельдшерско-акушерских пункта, 11 медицинских пунктов, — отметил Адильжан Аргынов.

    Около 20 медобъектов появятся в одном из районов Карагандинской области
    Фото: РСК Карагандинской области

    Кроме того, в Каркаралинске планируется строительство комфортной школы. Будет проведён текущий ремонт трёх сельских школ, в ещё четырёх установят блочно-модульные котельные. В райцентре завершится капитальный ремонт стадиона.

    — По спецпроекту «Ауыл — ел бесігі» планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в посёлке Карагайлы. За счёт средств фондов «Қазақстан халқына» и «Самрук Казына» в сёлах Нуркен и Буркутты появятся универсальные быстровозводимые спортивные залы, — сообщил глава района.

    Обеспечение качественной питьевой водой — одно из приоритетных направлений в районе. В Каркаралинске завершается строительство группового водовода Жарлы — Каркаралинск, который окончательно решит вопрос с водоснабжением города. Проект должны сдать в эксплуатацию в этом году.

    Адильжан Аргынов
    Фото: РСК Карагандинской области

    Также завершается строительство водопроводных и канализационных сетей в посёлке Карагайлы, водопроводных сетей в сёлах Буркутты и Теректы. В прошлом году начаты работы по реконструкции водопроводных сетей в Матаке и Томаре. Все проекты планируется ввести в эксплуатацию в этом году.

    К празднованию 200-летия Каркаралинска в городе запланирована реконструкция 2,2 километра центральной улицы Т. Аубакирова с благоустройством пешеходных и тротуарных зон, установкой опор освещения. Также завершится капитальный ремонт Дома культуры имени Ш. Жандарбековой, реконструкция мечети Кунанбая-кажы.

    В городе готовятся провести научно-практическую конференцию на тему «Каркаралинск — на волнах истории» с участием историков, этнографов и гостей из разных регионов страны.

    Кроме этого, в районе будут разработаны туристические маршруты.

    Теги:
    Здравоохранение Регионы Казахстана Регионы Карагандинская область Строительство
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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