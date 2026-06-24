Около 20 кг марихуаны изъяли в ходе спецоперации в Актау

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Мангистауской области подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. В ходе спецоперации изъято около 20 кг марихуаны, передает корреспондент Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Мероприятия проведены в рамках республиканских оперативно-профилактических программ «Қарасора» и «Дәрмек». В операции участвовали сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Мангистауской области и 5-го управления ДКНБ по Мангистауской области при координации прокуратуры региона.

На территории одного из рынков Актау был задержан мужчина, подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств в особо крупном размере. В ходе обыска складского помещения, которым он пользовался, полицейские обнаружили и изъяли наркотические вещества растительного происхождения.

Кроме того, по месту жительства подозреваемого были найдены дополнительные свертки с наркотическими средствами и приспособления для их употребления.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили и задержали еще одного человека, предположительно причастного к данному факту.

Согласно заключению судебной экспертизы, изъятое вещество является марихуаной. Общий вес изъятых наркотиков составил около 20 кг, что относится к особо крупному размеру.

По данному факту начато досудебное расследование. Основной фигурант дела водворен в изолятор временного содержания.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и возможных каналов поставки наркотических средств.

Как сообщалось ранее, в Казахстане возбудили 31 уголовное дело о незаконном обороте препаратов в рамках очередного этапа оперативно-профилактического мероприятия «Дәрмек», проведенного с 15 по 19 июня.