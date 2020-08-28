Около 2 тысяч школьников пойдут в дежурные классы в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы около 2 тысяч учащихся первых и вторых классов пойдут в дежурные классы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На сегодня 1963 детей записались в дежурные классы. Из них 1354 детей - это первоклассники», - отметила руководитель управления образования города Алматы Ляззат Жылкыбаева.
Кроме того, спикер рассказала об отборе школьников в дежурные классы.
«Нет конкретного критерия отбора. Тем, кто дома, рекомендуем находиться рядом с детьми. Те, кто не имеет возможности, могут подавать заявления. Если в школу поступят около 20 заявлений, детей не будут сажать в один класс. В кабинете должно быть строго до 15 человек»,- пояснила спикер.
Напомним, в школах уже открыты 193 дежурных класса, в которых будут обучаться 1963 ребенка.
- Более восьми тысяч детей посещают дежурные группы в детских садах столицы
- Сколько детей пойдут в первый класс в Нур-Султане
- Более трех тысяч дежурных классов откроют в школах Нур-Султана
- Действие лицензии некоторых вузов приостановило Минобразования
- Как готовятся к дистанционному обучению в Алматы
- Около тысячи абитуриентов Туркестанской области обучились по программе «Серпiн»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана