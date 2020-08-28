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Около 2 тысяч школьников пойдут в дежурные классы в Алматы

28 Августа 2020 14:58
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Около 2 тысяч школьников пойдут в дежурные классы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы около 2 тысяч учащихся первых и вторых классов пойдут в дежурные классы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодня 1963 детей записались в дежурные классы. Из них 1354 детей - это первоклассники», - отметила руководитель управления образования города Алматы Ляззат Жылкыбаева.

Кроме того, спикер рассказала об отборе школьников в дежурные классы.

«Нет конкретного критерия отбора. Тем, кто дома, рекомендуем находиться рядом с детьми. Те, кто не имеет возможности, могут подавать заявления. Если в школу поступят около 20 заявлений, детей не будут сажать в один класс. В кабинете должно быть строго до 15 человек»,- пояснила спикер.

Напомним, в школах уже открыты 193 дежурных класса, в которых будут обучаться 1963 ребенка.


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#Алматы   #Образование  
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Автор:

Гульзат Сахова

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