Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Около 2 тысяч голов овец спасли из грязевой массы в Алматинской области

Автор:  
Еламан Турысбеков
18 Марта 2023, 20:30
Около 2 тысяч голов овец спасли из грязевой массы в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Ночью 17 марта пастухи одного из крестьянских хозяйств, возвращаясь из зимовки, застряли в грязевой массе возле станции Шилибастау Жамбылского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

photo

Как уточнили в акимате Алматинской области, на тревогу пастухов тут же откликнулись сотрудники сельского акимата и были мобилизованы спасатели из числа сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям в количестве 50 человек.

photo

По данным пресс-службы ДЧС региона, общими усилиями одна 1981 единица мелкого рогатого скота была вызволена на открытую сухую местность, 19 овец спасти не удалось.

photo

Руководитель крестьянского хозяйства поблагодарил всех участников, задействованных в спасении овец, за оказанную посильную помощь.

photo

photo

Фото видео ДЧС Алматинской области.


Алматинская область   Происшествия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной