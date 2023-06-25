Около 2 млрд тенге предоставят акимату Шымкента на газификацию жилого массива

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев ответил на депутатский запрос касательно газификации жилого массива Кайнарбулак в городе Шымкенте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2023 году по бюджетной программе 003 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на развитие газотранспортной системы» Министерства акимату города Шымкента на газификацию жилого массива Кайнарбулак предусмотрено 1,9 млрд тенге», - написал Алмасадам Саткалиев в своем ответе.

В том числе:

- «Строительство систем газоснабжения в жилом массиве Кайнарбулак, города Шымкента» (1 -этап)» с общей стоимостью 5 524 736 тысяч тенге – 1 104 946 тысяч тенге (в 2022 году из РБ – 500 млн тенге);

- «Строительство систем газоснабжения в жилом массиве Кайнарбулак, города Шымкента» (2 -этап)» с общей стоимостью 5 232 281 тысяч тенге – 816 093 тысячи тенге.

«На сегодняшний день в связи с ограниченностью пропускной способности магистрального газопровода «Бейнеу -Бозой -Шымкент» в периоды сезонного пикового потребления газа имеются риски нарушения стабильной работы единой газотранспортной системы Республики Казахстан», - отметил министр.

«Бейнеу -Бозой -Шымкент» является единственным газопроводом, соединяющий поставщиков газа западных регионов с потребителями южных и центральных регионов страны.

В отопительном сезоне 2022 -2023 гг. загруженность магистрального газопровода «Бейнеу -Бозой -Шымкент» составила 1 820 тысяч м3/час при проектной 1 720 тысяч м3/час, или 106%. На сегодняшний день, в целях расширения пропускной способности данного газопровода АО «НК «QazaqGaz» начаты работы по проектированию 2-ой нитки МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент» со сроком завершения до конца текущего года.