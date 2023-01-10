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Около 2 млрд тенге бюджетных средств сэкономили в Актюбинской области

10 Января 2023, 09:52
Около 2 млрд тенге бюджетных средств сэкономили в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – По итогам 2022 года в Актюбинской области сохраняется стабильная макроэкономическая ситуация. Об этом говорили на совещании в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе прогнозируется рост практически по всем основным социально-экономическим показателям, снижение - лишь в оптовой и розничной торговле.

По итогам 2022 года неосвоение бюджета составило 6,9 млрд тенге, из них 1,9 млрд тенге является экономией средств. По освоению бюджетных средств Актюбинская область занимает 7 место среди регионов республики. В большинстве случаев средства не были освоены по причине неисполнения подрядными организациями взятых на себя обязательств. Материалы в отношении многих уже переданы в судебные органы.

Аким области Ералы Тугжанов поручил уполномоченным органам внести предложения о принятии соответствующих мер в отношении управлений, акимов города Актобе и районов, не достигших годовых показателей, не освоивших финансы.

«Нельзя просто подать в суд на подрядчика и ждать. Надо всегда искать иные варианты решения проблемы. Наша главная задача - обеспечение благосостояния населения, а это значит, что все проекты должны быть своевременно реализованы», -подчеркнул Ералы Тугжанов.


Фото: акимат Актюбинской области



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