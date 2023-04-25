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Около 2 млн тенге выманила аферистка у жителей Туркестанской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
25 Апреля 2023, 18:24
Около 2 млн тенге выманила аферистка у жителей Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области в отдел полиции Шардаринского района с заявлением обратились местные жители. По словам потерпевших, некая знакомая обманула их под предлогом помощи в трудоустройстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

«Войдя в доверие, аферистка выманила в общей сложности около 2 млн тенге и исчезла из виду. Полицейские зарегистрировали данный факт по статье 190 УК РК «Мошенничество» и незамедлительно приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. В результате принятых мер, стражи порядка установили подозреваемую, местную жительницу. В настоящее время проводится досудебное расследование», - сообщили в полиции.


Туркестанская область   Борьба с преступностью   Мошенничество  
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