Около 2,5 тысяч фермеров получили помощь государства на 70 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аграрная кредитная корпорация в течение 35 дней завершила финансирование весенне-полевых работ по программе «Кең дала», 70 млрд тенге под 5% годовых получили 2405 фермеров. 95% получивших поддержку государства – представители малого и среднего бизнеса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

«Для пополнения оборотных средств фермеров перед посевной из республиканского бюджета по поручению Главы государства выделили на 10 млрд тенге больше, чем в предыдущие годы. Также до 5% был снижен размер льготной ставки финансирования.

Несмотря на ограничения, связанные с введением режима ЧП, Аграрной кредитной корпорации удалось в короткие сроки – до начала посевной – завершить финансирование фермеров. Помощь государства получили 2405 аграриев, из которых больше половины – мелкие фермеры Туркестанской области.

Из общего числа аграриев, подавших заявку на участие в программе «Кең дала», 126 агроформирований получили суммы, превышающие 100 млн тенге.

В среднем по 57 млн тенге выдано 194 фермерам. Около 90% получивших государственную помощь – мелкие крестьяне. 2 085 фермеров получили в среднем по 6,1 млн тенге. При этом самый маленький заем составил 600 тысяч тенге», - отмечается на странице министерства в Facebook.

В АКК отметили, что количество заявок от малых фермерских хозяйств выросло почти на полтысячи.»

По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева дополнительная помощь для проведения весенне-полевых работ предусмотрена в программе «Экономика простых вещей». Прием заявок по ней уже начался.

Дополнительные 100 млрд тенге также будут распределены через Аграрную кредитную корпорацию. Конечная ставка вознаграждения для заемщиков составит 6% годовых, а финансирование будет доступно для посева всех сельхозкультур.