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Около 2,5 тысяч алматинцев заболели коронавирусом за сутки

27 Января 2022 12:45
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Около 2,5 тысяч алматинцев заболели коронавирусом за сутки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 2491 случай коронавирусной инфекции зарегистрирован за сутки в Алматы, первый компонент вакцины получили 1920 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным управления общественного здоровья, за 26 января зарегистрирован 2491 случай коронавирусной инфекции (местные), из них 2314 случаев с симптомами и 177 - без симптомов. Выписано195, поступило – 253.

В инфекционных стационарах (3310 коек) находятся 1480 человек (156 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии – 85. На ИВЛ – 18, на неинвазивной ИВЛ – 29, High flow занято – 9 аппаратов.

На дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 12 466 пациента, симптомами – 11 751 с легкой и средней степенью, без симптомов – 715.

За прошедшие сутки вакцинированы первым компонентом 1920 человек, вторым компонентом – 1927 человек. Всего за весь период с 1 февраля 2021 по 26 января 2022 года вакцинированы первым компонентом 1 104 874, вторым - 1 049 998 человек. Из общего количества привитых лица старше 60-ти лет составляют 123 997 человек.

Вакцину Pfizer (Comirnaty) получили 40 105 человек, в том числе беременные 2129, кормящие 8726 и дети и подростки 29 250. Ревакцинировались 140 994 горожан.

В городе функционирует 119 пунктов вакцинации в медицинских организациях (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 140 прививочных бригад из 520 человек.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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