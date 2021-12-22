Около 18 тысяч объектов предпринимательства исключили из Ashyq в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в период с 3 июня по декабрь текущего года из проекта Ashyq за нарушения были исключены около 18 тысяч объектов предпринимательства. Об этом сообщил директор палаты предпринимателей города Айтуар Кошмамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер в ходе брифинга РСК отметил, что с 22 января этого года приложение Ashyq интегрировано с платформой Infokazakhstan.kz, через которую участник может подать заявку на участие и получить QR-код.

По его данным, на сегодняшний день в Алматы насчитывается 84 996 действующих юридических лиц малого и среднего бизнеса, а количество индивидуальных предпринимателей - 113 871. По городу зарегистрировано в Ashyq 23 698 субъектов предпринимательства.

«На сегодняшний день лидерами проекта Ashyq являются 293 объекта субъекта предпринимательства. В период с 3 июня по декабрь текущего года из проекта Ashyq за нарушения были исключены около 18 тысяч объектов предпринимательства», - отметил Айтуар Кошмамбетов.

Он также заметил, что в последние месяцы наблюдается спад количества «чекинов», то есть фиксаций посещения тех или иных объектов через Ashyq.

«В этой связи хочу обратиться не только к предпринимателям, но и ко всем гражданам нашей страны. На фоне распространения нового штамма коронавируса «омикрон» прошу строго соблюдать санитарные требования, а также не забывать о необходимости чекиниться и помнить, что вакцинация является самым надежным способом снизить риск заражения коронавирусной инфекцией и предотвратить тяжелое течение COVID-19», - добавил спикер.