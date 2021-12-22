+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 2 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Около 18 тысяч объектов предпринимательства исключили из Ashyq в Алматы

22 Декабря 2021 17:46
Поделиться:
Около 18 тысяч объектов предпринимательства исключили из Ashyq в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в период с 3 июня по декабрь текущего года из проекта Ashyq за нарушения были исключены около 18 тысяч объектов предпринимательства. Об этом сообщил директор палаты предпринимателей города Айтуар Кошмамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Количество предпринимателей увеличилось в Алматы
Глава государства принял уполномоченного по защите прав предпринимателей Гранты на развитие бизнеса получили начинающие предприниматели Карагандинской области ВОЗ: Штамм «Омикрон» подтвержден в 106 странах мира

Спикер в ходе брифинга РСК отметил, что с 22 января этого года приложение Ashyq интегрировано с платформой Infokazakhstan.kz, через которую участник может подать заявку на участие и получить QR-код.

По его данным, на сегодняшний день в Алматы насчитывается 84 996 действующих юридических лиц малого и среднего бизнеса, а количество индивидуальных предпринимателей - 113 871. По городу зарегистрировано в Ashyq 23 698 субъектов предпринимательства.

«На сегодняшний день лидерами проекта Ashyq являются 293 объекта субъекта предпринимательства. В период с 3 июня по декабрь текущего года из проекта Ashyq за нарушения были исключены около 18 тысяч объектов предпринимательства», - отметил Айтуар Кошмамбетов.

Он также заметил, что в последние месяцы наблюдается спад количества «чекинов», то есть фиксаций посещения тех или иных объектов через Ashyq.

«В этой связи хочу обратиться не только к предпринимателям, но и ко всем гражданам нашей страны. На фоне распространения нового штамма коронавируса «омикрон» прошу строго соблюдать санитарные требования, а также не забывать о необходимости чекиниться и помнить, что вакцинация является самым надежным способом снизить риск заражения коронавирусной инфекцией и предотвратить тяжелое течение COVID-19», - добавил спикер.


Подписывайтесь на наш канал:

#Бизнес   #Алматы   #Коронавирус в РК   #Ashyq  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Количество предпринимателей увеличилось в Алматы
Глава государства принял уполномоченного по защите прав предпринимателей
Гранты на развитие бизнеса получили начинающие предприниматели Карагандинской области
ВОЗ: Штамм «Омикрон» подтвержден в 106 странах мира
Популярное
1 Озвучены договоренности Казахстана и России в случае возникновения военной угрозы
2 Геннадия Головкина исключили из мирового рейтинга
3 416 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
4 Назначен новый руководитель аппарата МИД РК
5 Жандос Буркитбаев прокомментировал свое назначение
6 Военнослужащие казахстанской армии проходят подготовку по специальности
Читайте также
Гранты на развитие бизнеса получили начинающие предприниматели Карагандинской области
Интерактивную карту аварийных отключений электроэнергии запустили в Алматы
Озвучены договоренности Казахстана и России в случае возникновения военной угрозы
Геннадия Головкина исключили из мирового рейтинга
416 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
Назначен новый руководитель аппарата МИД РК
Жандос Буркитбаев прокомментировал свое назначение
Военнослужащие казахстанской армии проходят подготовку по специальности
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив