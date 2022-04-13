Около 18 должностных лиц привлекли к ответственности за нарушения в строительстве - глава МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В последнее время участились случаи нарушения строительства многоквартирных домов и социальных объектов без разрешительных документов. Как сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК в своем Telegram-канале, с начала года зарегистрировано 615 административных правонарушений строительных объектов на 169 млн тенге.

«Мы держим на контроле деятельность местных исполнительных органов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Так, в Алматы незаконно производилось строительство одного из жилых комплексов. Разрешительная документация не была представлена ни собственником участка, ни застройщиком. Квартиры в этом жилом комплексе продавались активно несмотря на то, что застройщик не имел права заключать договоры купли-продажи квартир на незавершённом объекте. Также у застройщика отсутствовало разрешение на привлечение средств дольщиков», – поделился Каирбек Ускенбаев

В этой связи 28 марта этого года управление градостроительного контроля г. Алматы выдало представление о приостановлении строительно-монтажных работ и об устранении выявленных нарушений. Строительство приостановлено. За нарушение закона «О долевом участии в жилищном строительстве» в отношении застройщика составлен протокол.

По информации К. Ускенбаева с января по март профильным комитетом министерства проведено 32 проверки и выдано 26 предписаний. Также 18 должностных лиц были привлечены к административной ответственности.

Мининдустрии РК полностью пересматривает систему государственного контроля и приемки объектов в эксплуатацию, отметил глава ведомства. Ход строительства будет усилен более жестким механизмом контроля, в том числе с обязательным участием ГАСК в приемке объектов для подтверждения готовности объекта к эксплуатации.