РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:56, 13 Апрель 2022 | GMT +6

    Около 18 должностных лиц привлекли к ответственности за нарушения в строительстве - глава МИИР РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В последнее время участились случаи нарушения строительства многоквартирных домов и социальных объектов без разрешительных документов. Как сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК в своем Telegram-канале, с начала года зарегистрировано 615 административных правонарушений строительных объектов на 169 млн тенге.

    «Мы держим на контроле деятельность местных исполнительных органов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Так, в Алматы незаконно производилось строительство одного из жилых комплексов. Разрешительная документация не была представлена ни собственником участка, ни застройщиком. Квартиры в этом жилом комплексе продавались активно несмотря на то, что застройщик не имел права заключать договоры купли-продажи квартир на незавершённом объекте. Также у застройщика отсутствовало разрешение на привлечение средств дольщиков», – поделился Каирбек Ускенбаев

    В этой связи 28 марта этого года управление градостроительного контроля г. Алматы выдало представление о приостановлении строительно-монтажных работ и об устранении выявленных нарушений. Строительство приостановлено. За нарушение закона «О долевом участии в жилищном строительстве» в отношении застройщика составлен протокол.

    По информации К. Ускенбаева с января по март профильным комитетом министерства проведено 32 проверки и выдано 26 предписаний. Также 18 должностных лиц были привлечены к административной ответственности.

    Мининдустрии РК полностью пересматривает систему государственного контроля и приемки объектов в эксплуатацию, отметил глава ведомства. Ход строительства будет усилен более жестким механизмом контроля, в том числе с обязательным участием ГАСК в приемке объектов для подтверждения готовности объекта к эксплуатации.

    Теги:
    Астана Акимат МИИР РК Строительство
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Сегодня, 03:33
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!