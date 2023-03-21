Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Жамбылская область

Около 170 тонн сельхозпродукции продали на ярмарке в Таразе

Автор:  
Галина Скрипник
21 Марта 2023, 02:27
Около 170 тонн сельхозпродукции продали на ярмарке в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Весенние ярмарки сельскохозяйственной продукции жамбылских фермерских хозяйств начались в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В честь празднования Наурыз мейрамы в Таразе, на территории торгового комплекса «Grand bazaar», прошла ярмарка сельхозтоваропроизводителей Жамбылской области.

Напрямую от производителей, без посредников, горожанам была поставлена сельхозпродукция из восьми районов области и крестьянских хозяйств близ города Тараза.

photo

По информации управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области, на ярмарке было представлено 47,4 тонны сельхозпродукции на сумму 32,7 млн тенге.

Горожане раскупили 10,7 тонны мяса (конина, говядина, баранина и мясо кур), 2,5 тонны колбасных изделий, 5,4 тонны молочной продукции, 6 тысяч штук яиц, полтонны кондитерских и 3,4 тонны макаронных изделий, 2,6 тонны рыбы, 6 тонн муки, 2,6 тонны меда.

photo

Из тепличных хозяйств и овощехранилищ региона было доставлено 13,7 тонны плодоовощной продукции. Это яблоки, лук, морковь, картофель, помидоры, огурцы, сладкий перец, капуста, грибы.

photo

«Проведение подобных ярмарок дает возможность сельхозтоваропроизводителям реализовать свою продукцию без посредников, а горожанам - купить свежую продукцию по ценам, сниженным на 10 – 20 и более процентов», - отметили в ведомстве.

photo

photo

photo

photo

photo

photo






Жамбылская область   Сельское хозяйство   Тараз  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу