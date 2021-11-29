Около 17 тысяч туркестанцев привились против КВИ препаратом Pfizer
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Туркестане продолжается вакцинация препаратом Pfizer против COVID-19 среди подростков в возрасте 12 лет и старше, а также беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.
В учреждениях созданы все условия для проведения профилактической работы. Медицинские специалисты прошли специальное обучение.
Вакцинация Pfizer проводится в добровольном порядке. Профилактические прививки проводятся только с согласия самих граждан. Вакцинация подростков – только с согласия родителей или законного представителя.
В настоящее время количество принявших препарат компании «Pfizer» по региону составляет –16 799 человек. Из них 13 398 подростков, 2 120 беременных женщин и 1 281 кормящих женщин. После вакцинации пациенты находятся под наблюдением врачей.
Отметим, что в Туркестанскую область всего поставлено вакцин против КВИ компании «Pfizer» в количестве 46800 штук.
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