Около 160 грузовиков скопились на границе Казахстана и России

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК сообщает, что на автомобильном пункте пропуска «Жайсан» в Актюбинской области наблюдается скопление порядка 160 грузовых автомашин, следующих в направлении Российской Федерации, передает Kazinform.

Ситуация обусловлена проведением ремонтных работ на сопредельном российском пункте пропуска «Сагарчин». С 4 сентября российской стороной проводится замена дорожного полотна, в связи с чем, движение транспортных средств организовано в реверсивном режиме по одной полосе. Это ограничивает пропускную способность и влияет на скорость движения транспорта через границу.

Комитетом государственных доходов совместно с заинтересованными государственными органами обеспечена бесперебойная работа АПП «Жайсан» и принимаются меры по ускорению движения автотранспортных средств с учетом возможностей их приема российской стороной.

В этих целях, усилена работа на пункте пропуска, организовано регулирование транспортных потоков и их частичное перераспределение на близлежащие пункты пропуска, скорректировано количество слотов в электронной очереди с учетом текущей пропускной способности. С водителями непосредственно на месте проводится разъяснительная работа.

Ситуация находится на постоянном контроле. Комитет государственных доходов просит перевозчиков учитывать текущую обстановку при планировании маршрутов.

О ситуации на границе Казахстана и России на КПП «Жайсан» и «Алимбет» можете прочитать по ссылке.