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Около 160 детей находятся в стационарах с коронавирусом в Алматы

28 Января 2022 14:24
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Около 160 детей находятся в стационарах с коронавирусом в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В инфекционных стационарах Алматы находятся 1529 человек с диагнозом коронавирусная инфекция, из них 157 - это дети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным управления общественного здоровья, за 27 января зарегистрировано 2307 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 2109 случаев с симптомами и 198 без симптомов. Выписан – 191, поступили – 247.

В инфекционных стационарах (3310 коек) находятся 1529 человек (157 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 89. На ИВЛ – 16, на неинвазивной ИВЛ – 26, High flow занято – 12 аппаратов.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 12 643 пациента, с симптомами – 11 859 с легкой и средней степенью, без симптомов – 784.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом 1808 человек, вторым компонентом – 992 человек. Всего за весь период с 01.02.2021 г. по 27.01.2022 года вакцинировано​ первым компонентом 1 106 682 человека, вторым компонентом - 1 050 990 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет - 124 041 человек.

Вакцину Pfizer (Comirnaty) получили 40 867 человек, в том числе беременные - 2152, кормящие - 8940 и дети и подростки - 29 775. Ревакцинировались 148 041 горожан.

В городе функционирует 119 пунктов вакцинации в медицинских организациях (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 140 прививочных бригад из 520 человек.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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