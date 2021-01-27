Около 1500 жителей Туркестанской области открыли свое дело благодаря господдержке

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области интерес к проекту «Бастау Бизнес» ежегодно растет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

В прошлом году из-за пандемии обучение основам предпринимательства прошло в онлайн формате. Безработные и самозанятые граждане, заполнив заявку на сайте «Atameken.со», получили возможность принять участие в проекте в удобное для них время. На период обучения за участником закреплен бизнес-тренер для консультации. Слушателей, которые решились открыть свое дело во время пандемии, государство поддержало льготными кредитами и безвозмездными грантами.

«В 2020 году по проекту «Бастау Бизнес» прошли обучение 3 676 человек. Из числа граждан, прошедших обучение в рамках проекта, профинансировано 1 500 туркестанцев на общую сумму 1,5 млрд тенге. В том числе выделено 720 млн тенге на поддержку 1 298 проектов в виде государственных грантов. А на 202 проекта в рамках госпрограммы в качестве льготного кредита выделено 791 млн тенге. Выпускники проекта, открывшие свой бизнес, обеспечивают постоянной работой около двух тысяч граждан», - говорит директор Палаты предпринимателей Туркестанской области Тимур Нахипбеков.

По словам специалистов, участники проекта «Бастау» в последние годы сосредоточились на сельском хозяйстве и сфере услуг. В частности, 82% проектов, получивших финансирование в прошлом году, приходятся на сельское хозяйство, а остальные - на сферу услуг.