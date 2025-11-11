Около 1500 грузовых авто скопились на границе Казахстана и Китая

В ведомстве сообщили о том, что в ходе встречи руководителей приграничных таможенных органов Республики Казахстан и Китайской Народной Республики, состоявшейся 22 октября 2025 года в городе Урумчи, китайская сторона выразила согласие принимать не менее 800 автотранспортных средств в сутки с поэтапным увеличением этого показателя до 1000 единиц в день к концу текущего года.

В соответствии с достигнутыми договоренностями лимиты в Системе электронной очереди (СЭО) были увеличены для обеспечения бесперебойности перевозочного процесса.

— Однако в период с 8 по 11 ноября 2025 года фактическое количество транспортных средств, принимаемых китайской стороной, составило в среднем 700–750 единиц в сутки, что и стало основной причиной временного скопления автомобилей на казахстанской стороне. Дополнительно, на сопредельном пункте пропуска «Калжат» — «Дулаты» (КНР) проводились монтажные работы инспекционно-досмотрового комплекса, продолжавшиеся около недели. В указанный период пропускная способность данного направления была ограничена, и часть транспортных потоков была перенаправлена на «Нур жолы», что дополнительно увеличило нагрузку на инфраструктуру, — говорится в сообщении.

Для стабилизации ситуации с 13 ноября 2025 года лимит подачи транспортных средств в СЭО будет оптимизирован до 650 единиц в сутки. Это позволит равномерно распределить поток и обеспечить устойчивость пропускных операций.

На сегодняшний день ведутся активные переговоры с китайской стороной, по итогам которых достигнуто взаимопонимание — китайская сторона усиливает работу по увеличению пропускной способности.