    14:15, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Около 1500 грузовых авто скопились на границе Казахстана и Китая

    Об этом сообщает Комитет государственных доходов Министерства финансов РК, передает агентство Kazinform. 

    Около 1500 грузовых авто скопились на границе Казахстана и Китая
    Фото: Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан

    В ведомстве сообщили о том, что в ходе встречи руководителей приграничных таможенных органов Республики Казахстан и Китайской Народной Республики, состоявшейся 22 октября 2025 года в городе Урумчи, китайская сторона выразила согласие принимать не менее 800 автотранспортных средств в сутки с поэтапным увеличением этого показателя до 1000 единиц в день к концу текущего года. 

    В соответствии с достигнутыми договоренностями лимиты в Системе электронной очереди (СЭО) были увеличены для обеспечения бесперебойности перевозочного процесса.

    — Однако в период с 8 по 11 ноября 2025 года фактическое количество транспортных средств, принимаемых китайской стороной, составило в среднем 700–750 единиц в сутки, что и стало основной причиной временного скопления автомобилей на казахстанской стороне. Дополнительно, на сопредельном пункте пропуска «Калжат» — «Дулаты» (КНР) проводились монтажные работы инспекционно-досмотрового комплекса, продолжавшиеся около недели. В указанный период пропускная способность данного направления была ограничена, и часть транспортных потоков была перенаправлена на «Нур жолы», что дополнительно увеличило нагрузку на инфраструктуру, — говорится в сообщении. 

    Для стабилизации ситуации с 13 ноября 2025 года лимит подачи транспортных средств в СЭО будет оптимизирован до 650 единиц в сутки. Это позволит равномерно распределить поток и обеспечить устойчивость пропускных операций.

    На сегодняшний день ведутся активные переговоры с китайской стороной, по итогам которых достигнуто взаимопонимание — китайская сторона усиливает работу по увеличению пропускной способности.

    Диана Калманбаева
    Автор
