Около 150 нетрезвых водителей задержали за два месяца в СКО

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции СКО, 25-летний житель Петропавловска был задержан на 631-м километре автодороги «Челябинск — Новосибирск» за рулем автомобиля марки Jetour. Вместо разрешенных 100 км/ч он двигался со скоростью 151 км/ч. Нарушителю назначен штраф в размере 20 месячных расчетных показателей. С водителем проведена профилактическая беседа о последствиях превышения скорости.

По словам заместителя начальника ДП СКО Марата Жумалиева, несмотря на принимаемые меры, за два месяца в регионе произошло 58 ДТП, пострадали 72 человека, 10 — погибли. Основными причинами остаются нарушения правил дорожного движения, превышение скорости и игнорирование сигналов светофора.

Кроме того, за этот период выявлено около 34 тысяч нарушений ПДД, задержаны 144 нетрезвых водителя.

— Недавно в ночное время прошла очередная акция «Сон за рулем»: совместно с медработниками останавливали водителей, следующих на дальние расстояния, проверяли их состояние и напоминали о необходимости соблюдения режима труда и отдыха. В ходе рейда были охвачены 30 водителей, в том числе водители грузового транспорта. Подобные мероприятия направлены на профилактику ДТП и обеспечение безопасности граждан, — сообщил начальник управления административной полиции Алтынбек Жамалиев.

