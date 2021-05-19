Около 150 нарушений карантина выявили туркестанские полицейские
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Около 150 нарушений карантина выявили туркестанские полицейские. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.
Как известно, в нашей стране введен карантинный режим в связи с распространением коронавирусной инфекции. Однако, некоторые несознательные граждане и предприниматели продолжают игнорировать ограничительные меры.
С начала текущего года в Жетысайском районе полицейские зарегистрировали около 150 нарушений требований карантинного режима и направили собранные материалы в СЭС. Среди нарушителей есть кафе-бары, рестораны, тойхана, бильярдные и игротеки. То есть факты, когда владельцы увеселительных заведений, несмотря на установленное время работы, принимали посетителей и обслуживали клиентов без медицинских масок.
Так, сотрудники полиции выявили игротеку, расположенную в поселке Асыката, в которой находились более 10 человек. Большинство посетителей были без медицинских масок. В другом случае, в кафе в г. Жетысае, игнорируя требования о закрытии заведения после 22:00 ч., двери оставались открытыми до 23:30 ч. Также в ходе очередных отработок полицейские выявили бильярдный клуб с десятками посетителей. Во всех увеселительных заведениях не соблюдались санитарно-эпидемиологические нормы.
По фактам в отношении правонарушителей собрали материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в СЭС для принятия соответствующего законного решения.
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