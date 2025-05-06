Около 150 анкет ежедневно поступает на портал памяти фронтовиков «Батырларға тағзым»

На сайте размещены биографии, архивные документы и фотографии 677 тысяч фронтовиков. Среди них — 365 Героев Советского Союза, четверо дважды удостоенных этого звания, 19 кавалеров ордена Славы, а также тысячи солдат и офицеров, чьи подвиги до сих пор были малоизвестны широкой публике.

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— Это не просто цифровая база. Это память, доступная каждому. Портал позволяет пользователям без регистрации загружать материалы, искать информацию о родных. В день мы получаем по 100-150 анкет. На сегодня обработано уже 988 заявок, работа продолжается, — рассказал руководитель отдела архивных технологий и цифровизации Национального архива РК Айдар Булашев.

По его словам, при архиве действует экспертная комиссия, которая проверяет каждую анкету, корректирует ошибки, запрашивает подтверждающие документы и лишь затем размещает информацию на сайте.

В рамках мероприятия также открылась документальная выставка, посвященная казахстанским участникам войны. Посетители смогли увидеть письма с фронта, наградные листы и личные документы ветеранов, среди которых — Малик Габдуллин, Серикбай Ермекбаев, Танирберген Калилаханов и другие.

Презентацию портала посетили потомки ветеранов, общественные деятели, представители госорганов, школьники и студенты.

Ранее Международное информационное агентство Kazinform совместно с АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» представили фотовыставку, посвященную 80-летию Великой Победы.