Около 15 тысяч человек вакцинировали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области первым компонентом вакцины против COVID-19 вакцинировали около 15 000 человек. Из них 12 тысяч медицинских работников, 2 тысячи учителей и 500 сотрудников полиции. В регионе на сегодняшний день вторым компонентом вакцинировано 8103 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

За последние сутки в регионе коронавирусная инфекция выявлена у 12 человек. Суточный прирост составляет 0,26 %. В целом, по области с начала пандемии было проведено около 600 тысяч ПЦР-тестов. За последние сутки в лабораториях обследовано 2276 человек. Кроме того, по области в инфекционных больницах насчитывается 610 мест, из них 392 свободны.

На сегодняшний день в регионе насчитывается более 23 тысяч медицинских работников. Из них более 5000 - врачи, остальные - специалисты среднего звена. Благодаря самоотверженному труду людей в белых халатах в регионе полностью выздоровели 4392 пациента, заболевших коронавирусом. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 4569 подтвержденных случаев заражения COVID-19, у 2920 из них болезнь протекала бессимптомно.

В тоже время, на склады хранения вакцин в Туркестанской области поставили 2 морозильника объемом 601 литр, а за счет средств областного бюджета приобретено 20 морозильных камер объемом 143 литра. Более того, 65 пунктов для проведения вакцинации полностью оснащены холодильниками и обеспечены 38 термоконтейнерами объемом 50 литров для транспортировки вакцин.

Стоит отметить, вакцинация в Казахстане является добровольной. Согласно статье 77 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», любая медицинская процедура, в том числе и вакцинация, проводится только с информированного согласия прививаемого. Административной или уголовной ответственности за отказ от вакцинации в Казахстане не предусмотрено.

Напомним, 1 февраля 2021 года в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек. Как ранее сообщал министр здравоохранения, в апреле в Казахстане будут готовы 3 млн доз вакцины, и в этом же месяце против COVID-19 планируется вакцинировать более 1 млн казахстанцев.