13 Июля 2022 14:26

Около 15 тыс. абитуриентов примут на бюджетные места колледжи Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель отдела технического и профессионального образования управления образования Алматы Ерик Абишаев сообщил, что в этом году колледжам города выделено 14 905 бюджетных мест для выпускников школ. Это на 3500 мест больше, чем в прошлом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер на брифинге РСК порекомендовал всем абитуриентам пройти профессиональную диагностику на сайте gz.bilimalmaty.kz перед подачей документов в колледжи, чтобы определить будущую образовательную траекторию.

«В этом году приемная кампания в алматинские средние специальные учебные заведения и лицеи началась 25 июня и продлится до 25 августа. Срок приема документов на вечернюю и заочную формы обучения - с 25 июня по 20 сентября. При этом прием документов для обучения по специальностям, требующим творческой подготовки, осуществляется до 20 июля, а по педагогическим и медицинским специальностям - до 15 августа», - заявил Ерик Абишаев.

По словам спикера, благодаря поддержке государства, все абитуриенты имеют возможность учиться бесплатно. Для этого им необходимо подать документы через портал электронного правительства и портал gz.bilimalmaty.kz, также можно обратиться за помощью к техническим секретарям приемных комиссий колледжа.

«У каждого абитуриента, выбравшего квалификацию специалиста среднего звена, имеется возможность выбрать до четырех специальностей и четыре колледжа. При выборе рабочей специальности необходимо пройти регистрацию в портале gz.bilimalmaty.kz и сдать документы непосредственно в колледж», - объяснил спикер.

Ерик Абишаев заметил, что в этом году поступить можно в 83 колледжа Алматы, из которых 23 - государственные, 60 - частные. По итогам прошлого года в колледжах мегаполиса подготовлены 19 230 квалифицированных специалистов, из них по госзаказу 10 278 человек.

Ранее сообщалось, что в Казахстане стартовал прием документов в колледжи.