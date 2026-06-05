Около 1,5 тысячи правонарушений выявили на въездах в Алматы

В Алматы с 19 мая посты "Рубеж" функционируют в новом формате, передает корреспондент агентства Kazinform.

На основных въездах и выездах из города размещены 8 постов, которые охватывают все транзитные направления.

С момента запуска обновленного формата контрольных постов выявлено около 1,5 тысячи правонарушений. Среди них около 500 фактов превышения норм токсичности и дымности.

Также 88 водителей задержаны за управление транспортом без документов. Полиция пресекла 125 фактов эксплуатации автомобилей без прохождения технического осмотра. 61 водитель привлечен за отсутствие страхового полиса, выявлено 7 транспортных средств без государственных регистрационных номеров, а также 122 факта непристегнутого ремня безопасности.

Кроме того, в ходе проверок изъято 111 запрещенных предметов, в том числе 109 единиц холодного оружия (ножи, кастеты) и 2 единицы огнестрельного оружия.

Начальник управления административной полиции города Алматы Абдинур Тасыбаев отметил, что посты «Рубеж» демонстрируют свою эффективность фильтр безопасности на въездах в город.

— Мы выявляем как технические неисправности транспорта, так и грубые нарушения законодательства, в том числе факты перевозки запрещенных предметов. Мы призываем водителей соблюдать правила дорожного движения, своевременно проходить техосмотр и следить за техническим состоянием транспорта. Это вопрос не только закона, но и безопасности всех участников дорожного движения, — отметил он.

Напомним, в Алматы реализуется проект по созданию зон с низким уровнем выбросов (Low Emission Zones, LEZ), направленный на снижение загрязнения атмосферного воздуха. В перспективе для автомобилей, не соответствующих установленным экологическим требованиям, въезд в такие зоны может стать платным либо ограниченным.