Около 15 млрд тенге вложат инвесторы в строительство двух школ и детсада в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках XI Международной научно-практической конференции «Учителя, меняющие мир школы» аким Нур-Султана Алтай Кульгинов и председатель сингапурской компании KinderWorld International Group Тан Тег Ёнг подписали Дорожную карту по реализации инвестпроектов в сфере образования. Об этом передает официальный сайт городского акимата.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил основным приоритетом работу по привлечению инвестиций, в том числе в систему образования. Наша столица представляет собой благоприятное место для привлечения инвестиций. Данные проекты также позволяют создать новые рабочие места, ученические места», - сказал А.Кульгинов.





Таким образом, инвесторы из Сингапура построят в столице две школы и один детский сад. Общая сумма привлекаемых инвестиций составляет порядка 15 млрд. тенге. Реализация проекта позволит создать более 300 рабочих мест. Планируется, что детский сад будет рассчитан на 600 мест, школы – не менее 2 тысяч мест.

Система образования Сингапура сосредоточена на использовании знаний непосредственно на практике и является одной из самых передовых в мире, занимая лидирующие позиции в рейтингах.

Сингапурская компания прорабатывает вопрос получения сертификата о регистрации в качестве участника МФЦА.

На заседаниях городского Совета по инвестициям поддержаны 18 инвесторов по строительству 18 школ на 16 тысяч мест, в том числе 3 тысячи - дошкольных мест. Общий объем привлекаемых инвестиций превышает 50 млрд. тенге.



