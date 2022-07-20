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Около 15 млн га общественных пастбищ не хватает по Казахстану - Генпрокуратура
20 Июля 2022 10:22

Около 15 млн га общественных пастбищ не хватает по Казахстану - Генпрокуратура

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопросы рационального использования пастбищных участков и обеспечение их доступности находятся на постоянном контроле органов прокуратуры. Только за последние три года прокуроры установили 18 млн га пустующих и 3 млн га незаконно выданных пастбищ, из них государству возвращены 5 млн и вовлечены в оборот 4 млн га. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

Результаты работы показали, что лица, не имеющие возможности для освоения участков, создают искусственный дефицит земель. По этой причине добросовестные фермеры и сельское население лишаются возможности пользования пастбищами, что со временем приводит к их деградации.

«На сегодня установлено, что по стране не хватает около 15 млн га общественных пастбищ, что создает проблемы с выпасом скота личных подсобных хозяйств. Для улучшения ситуации в текущем году совместно с Министерством сельского хозяйства планируется дополнительно вернуть государству 5 млн га. По нашим мерам на местах акиматы утвердили планы управления общественными пастбищами. Это позволит не допускать передачу пастбищных угодий близ сельских населенных пунктов частным лицам», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Вместе с тем, за нарушения при предоставлении пастбищ и отсутствие должного контроля по актам надзора органов прокуратуры к дисциплинарной ответственности привлечены 520 должностных лиц, в том числе 42 за поступки, дискредитирующие государственную службу.

Работа в данном направлении продолжается, отметили в Генпрокуратуре.

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