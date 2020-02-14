Около 142 тысяч субъектов МСБ работают в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области работают около 142 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, которые являются основным драйвером экономики. По этому показателю регион занимает 2 место в республике, сообщил сегодня в ходе отчетной встречи с населением аким области Умирзак Шукеев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Глава региона отметил, что объем финансирования бизнеса в 2019 году составил 74,6 млрд. тенге, что на 16,5 млрд. тенге больше по сравнению с прошлым годом. В результате профинансировано более 5 тыс. проектов малого и среднего бизнеса и около 42 тыс. сельхозтоваропроизводителей.

«Привлечение инвестиций является одной из основных задач, поставленных Главой государства в Послании. В результате значительной и системной работы по реализации проектов в регион направлено 441,2 млрд. тенге инвестиций, индекс физического объема составил 38,5%. В том числе 61,6 млрд. долл. тенге это внешние инвестиции, доля которых составила 14%. Помимо этого, в регионе функционируют 9 индустриальных зон и специальная экономическая зона «TURKISTAN», - сказал У.Шукеев.

Стоит отметить, в 2020 году в Келесском районе российская компания «Эко-Культура» приступила к реализации проекта по строительству на площади 500 га крупнейшего тепличного комплекса в стране стоимостью 450 млрд. тенге. Проект предполагается реализовать поэтапно. В течение 5 лет будет создано более 10 тыс. новых рабочих мест.







