Около 140 тысяч туркестанцев вакцинировались от Сovid-19

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области прививку сделали 137 834 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

За последние сутки вакцинировано 6680 человек. Из них 21 414 медицинских работников, 38 508 педагогов и 6139 сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, из других групп - 47 238 человек.

С 22 февраля в регионе повторную прививку сделали 28 315 человек. В том числе медиков - 14 267, учителей – 9252, правоохранительных органов – 436, прочих – 3167.

934 жителя Туркестанской области прививались отечественной QazVac. Теперь выбор у туркестанцев намного больше - это «Спутник-V», «QazVac» и «Hayat-Vax». Недавно поставляемая вакцина Hayat-Vax - арабская вакцина, сделанная по китайской технологии.

За последние сутки в Туркестанской области выявлено 34 новых случая COVID-19. Суточный прирост составляет 0,61%.

В целом по области в период пандемии отобрано 679 899 ПЦР-проб. За последние сутки в лабораториях обследовано 3766 человек. Всего в инфекционной больнице 1200 мест, из них 598 свободны.

Всего в регионе 23429 медработников, из которых более 5000 - врачи. Благодаря им в регионе полностью выздоровели 4901 больных коронавирусом. Всего с начала пандемии зарегистрировано 5523 подтвержденных случая заболевания Covid-19. У 3569 из них болезнь протекала без симптомов.

В соответствии со статьей 77 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» вакцинация возможна с согласия человека. Отказавшиеся от вакцины не привлекаются к административной либо уголовной ответственности. По данным Минздрава, перед прививкой вы даете согласие на отказ или на согласие вакцины, подписав специальный лист.



