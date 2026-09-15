Около 14 тысяч домашних птиц погибло в СКО

В селе Шаховское Северо-Казахстанской области домашние гуси гибнут от неизвестного заболевания. Об этом местные жители сообщили в социальных сетях, передает корреспондент Kazinform.

По словам жителей села, птица начала болеть и умирать еще с начала сентября.

К данному моменту в селе погибла уже примерно треть всего поголовья. Что именно стало причиной мора гусей, пока остается неизвестным.

— Мои гуси начали болеть с 8 сентября. Несколько штук уже погибло. Сначала их начинает бить дрожь, скорее всего, поднимается температура тела. Затем появляется жидкий стул, помет становится ярко-зеленого цвета. Мы закупали и давали им лекарства, но ничего не помогает. Корм они есть перестали, пьют исключительно воду, — делится житель села Шаховское.

Для большинства сельчан разведение гусей стало основным промыслом. Именно поэтому в отдельных хозяйствах численность птицы доходит до тысячи голов.

Стоит отметить, что в данном населенном пункте массовый падеж домашней птицы происходил и осенью прошлого года, принеся жителям существенные убытки. В ноябре прошлого года у 21 семьи погибло свыше 7 тысяч птиц.

Тогда специалисты местной ветеринарной станции, ссылаясь на лабораторные заключения, заявили, что птица пала от пастереллеза. Однако сельчане не согласились с этим вердиктом и организовали независимую экспертизу.

— Мы направили пробы павшего гуся в Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии в Алматы. В заключении независимой экспертизы центра было указано, что у гуся обнаружен высокопатогенный птичий грипп H5N1. Однако ни акимат, ни другие ведомства так и не приняли результаты нашей независимой экспертизы, — рассказывал один из пострадавших Жанат Габбасов.

Согласно сведениям управления ветеринарии СКО, падеж домашней птицы (преимущественно гусей) в селе Шаховское продолжается еще с августа. За этот период гибель зафиксирована у 13 869 голов.

Чтобы установить точную причину мора, был произведен забор необходимого биологического и патологического материала, который отправили в лабораторию.

— В настоящее время в селе выполняется комплекс ветеринарно-профилактических мероприятий. В подворьях, где произошел падеж птицы, организована дезинфекция и обеспечено строгое соблюдение соответствующих ветеринарных требований. Что касается павшей птицы, то она в соответствии с установленными ветеринарно-санитарными нормами доставлена на скотомогильники и уничтожена, — сообщается в официальном ответе ведомства.

Ранее сообщалось, что бруцеллез выявлен у более чем 3 700 голов крупного рогатого скота в ЗКО.