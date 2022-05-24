24 Мая 2022 18:56

Около 124,6 млрд тенге направят на субсидирование животноводства в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году фермерам будут оказаны значительные меры государственной поддержки, в том числе в области животноводства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

45 % всей валовой продукции сельского хозяйства, производимой в Казахстане, приходится на животноводство. В 2022 году на субсидирование животноводства будет направлено около 124,6 млрд тенге. В этой отрасли государственной поддержкой предусмотрено около 30 направлений субсидирования.

В 2021 году на развитие племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства акиматами было направлено 108,1 млрд тенге, дополнительно выделено 13,6 млрд тенге из республиканского бюджета.

Таким образом, на развитие животноводства направлено 121,7 млрд тенге, которые были получены 35 тысячами субъектами АПК, из них более 70 % являются мелкими и средними хозяйствами.

Из общего объема субсидий 59,1 млрд тенге было направлено на развитие племенного животноводства, в том числе на ведение селекционной и племенной работы с товарным и племенным маточным поголовьем КРС – 17,2 млрд тенге, на приобретение отечественного племенного крупного рогатого скота – 15,9 млрд тенге, на приобретение зарубежного племенного крупного рогатого скота – 8,8 млрд тенге, содержание бычков – 1,8 млрд тенге, на ведение селекционной и племенной работы с товарным и племенным маточным поголовьем овец – 10,7 млрд тенге, приобретение племенных овец – 2,3 млрд тенге, приобретение племенных лошадей и верблюдов – 61,7 млн тенге, услуги искусственного осеменения КРС и овец – 430,9 млн тенге, на ведение селекционной и племенной работы с маточным поголовьем свиней – 1,6 млрд тенге, на ведение селекционной и племенной работы с пчелосемьями – 263 млн тенге.

На удешевление стоимости производства продукции животноводства направлено 62,6 млрд тенге. Из них на производства молока выделено 18,9 млрд тенге, производства мяса птицы – 17 млрд тенге, бычков, реализованных на откормочные площадки и мясокомбинаты – 4,9 млрд тенге, производства яйца - 3,9 млрд тенге, производства кумыса и шубата – 534,3 млн тенге, баранчиков, реализованных на откормочные площадки и мясокомбинаты – 227,7 млн тенге, на удешевление стоимости кормов маточному поголовью сельхозживотных – 17,6 млрд тенге.

В 2022 году акиматами областей выделено 100,1 млрд тенге на субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства.

Кроме того, решением Республиканской бюджетной комиссии на субсидирование животноводства одобрено выделение дополнительных средств на сумму 24,5 млрд тенге.

Из общего объема субсидий на развитие племенного животноводства направлено 68,2 млрд тенге. На удешевление стоимости производства продукции животноводства выделено 56,4 млрд тенге. Мерами господдержки будут охвачены более 35 тыс. сельхозтоваропроизводителей.

Летом 2021 года в целях сохранения маточного поголовья сельхозживотных на удешевление стоимости приобретения кормов из резерва Правительства было выделено для Мангистауской области 1,2 млрд тенге, Кызылординской области - 1,7 млрд тенге.

Дополнительно Мангистауской области из резерва Правительства выделено 663,8 млн тенге.

Благодаря мерам государственной поддерки отрасли животноводства в 2021 году по сравнению с 2020 годом в агроформированиях численность крупного рогатого скота увеличилась на 8,1%, и составила 3 904,2 тыс. голов, овец - на 8,3%, 9 187,1 тыс. голов, лошадей - на 14,9%, 1949,7 тыс. голов, верблюдов на 8,8%, 121,6 тыс. голов, свиней на 4,2%, 341,1 тыс. голов, птиц на 13,7%, 35,8 млн голов.

Увеличилось производство в убойном весе мяса на 9,4%, составило 618,7 тыс. тонн, молока на 6,3% - 1 799,8 тыс. тонн соответственно. При этом производство пищевого яйца снизилось на 6,2%, и составило 3 562,5 млн штук соответственно.

За счет завоза племенного поголовья КРС зарубежной селекции на сегодня доля племенного поголовья значительно увеличилась и составила 13% от общего поголовья КРС.

Также за счет мер государственной поддержки реализовано 53 инвестиционных проекта, из которых 35 молочно-товарных ферм, 7 птицефабрик.

В этом году запланирован ввод в эксплуатацию 62 проекта.

В целом общий объем субсидирования АПК составит 449 млрд тенге, что на 20 % превышает уровень 2021 года. Средства будут направлены на субсидирование животноводства, растениеводства, инвестиционное субсидирование и субсидирование ставок вознаграждения по кредитам и лизингу, финансирование научных исследований, обеспечение фитосанитарной и ветеринарной безопасности.