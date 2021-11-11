Около 1200 водителей задержано за управление в нетрезвом виде в Нур-Султане с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Около 1200 водителей за управление транспортом в нетрезвом состоянии задержали в Нур-Султане с начала года. Об этом рассказал начальник управления местной полицейской службы Арман Айтмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департаментом полиции на постоянной основе осуществляются мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах столицы. С учетом анализа аварийности вносятся корректировки в дислокацию постов и маршрутов патрулирования строевых подразделений. За истекший период пресечено более 130 тысяч нарушений ПДД. За управление транспортом в нетрезвом состоянии задержан 1 181 водитель. Пресечено более 1 400 фактов создания аварийных ситуаций. Оштрафовано 16 653 пешеходов», - рассказал на брифинге начальник управления местной полицейской службы.

Ведомством также организованы лекции по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в онлайн и офлайн режиме, с охватом школ и дошкольных заведений.

«Проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные на повышение транспортной дисциплины среди водителей: «Пьяный водитель», «Автобус», «Внимание светофор», «Внимание дети», «Безопасная дорога» и другие. В целях усиления дорожной безопасности с 8 ноября по 17 ноября на территории города проводится республиканское профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», - добавил он.

Ранее сообщалось, что свыше двух тысяч нарушений ПДД выявлено в ходе ОПМ «Безопасная дорога» в Казахстане.