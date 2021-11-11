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Около 1200 водителей задержано за управление в нетрезвом виде в Нур-Султане с начала года

11 Ноября 2021 12:45
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Около 1200 водителей задержано за управление в нетрезвом виде в Нур-Султане с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Около 1200 водителей за управление транспортом в нетрезвом состоянии задержали в Нур-Султане с начала года. Об этом рассказал начальник управления местной полицейской службы Арман Айтмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Департаментом полиции на постоянной основе осуществляются мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах столицы. С учетом анализа аварийности вносятся корректировки в дислокацию постов и маршрутов патрулирования строевых подразделений. За истекший период пресечено более 130 тысяч нарушений ПДД. За управление транспортом в нетрезвом состоянии задержан 1 181 водитель. Пресечено более 1 400 фактов создания аварийных ситуаций. Оштрафовано 16 653 пешеходов», - рассказал на брифинге начальник управления местной полицейской службы.

Ведомством также организованы лекции по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в онлайн и офлайн режиме, с охватом школ и дошкольных заведений.

«Проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные на повышение транспортной дисциплины среди водителей: «Пьяный водитель», «Автобус», «Внимание светофор», «Внимание дети», «Безопасная дорога» и другие. В целях усиления дорожной безопасности с 8 ноября по 17 ноября на территории города проводится республиканское профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», - добавил он.

Ранее сообщалось, что свыше двух тысяч нарушений ПДД выявлено в ходе ОПМ «Безопасная дорога» в Казахстане.

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#Нур-Султан   #Борьба с преступностью   #Транспорт   #МВД РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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