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Около 120 тысяч человек ревакцинировались в Туркестанской области

27 Января 2022 22:21
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Около 120 тысяч человек ревакцинировались в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Около 120 тысяч человек ревакцинировались в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

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В Туркестанской области за последние сутки зарегистрировано 90 случаев коронавирусной инфекции. Суточный прирост составляет 0,50%. Количество пунктов вакцинации в регионе - 150. Количество укомплектованных мобильных бригад по области — 341.

На сегодня туркестанцы полностью охвачены первым компонентом вакцины. Второй компонент получили 1 039 738 человек. Ревакцинацию получили 119 600 жителей.

С начала пандемии число заболевших коронавирусом по региону достигло 17 989 человек. В 9280 случаях болезнь проходила бессимптомно.

Всего организовано 900 инфекционных коек. Отметим, что с начала пандемии 16 064 пациента полностью вылечились от КВИ. Всего было взято 1 210 585 проб ПЦР. За последние сутки в лабораториях прошли обследование 1742 человека, сообщили в пресс-службе акима области.


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#Туркестанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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