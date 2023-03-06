Около 12 тысяч человек остались без крова из-за пожара в лагере беженцев в Бангладеш
По официальным данным, пламя мгновенно уничтожило не менее 2000 построек из-за взрыва газовых баллонов на кухнях. О пострадавших не сообщается.
Полиция выясняет, был ли пожар умышленным. Задержали одного мужчину, сообщают местные СМИ.
Лагерь, расположенный на юго-востоке страны считается крупнейшим в мире лагерем беженцев. Большинство его жителей, беженцы рохинджа, бежали сюда от преследований в соседней Мьянме.
В понедельник сотни людей вернулись в район, известный как Кокс-Базар, чтобы посмотреть, что они могут спасти из руин.
Пожар начался примерно в 14:45 по местному времени в воскресенье и быстро распространился на навесы из бамбука и непромокаемого брезента.
«Сгорело около 2000 построек, в результате чего около 12 000 насильственно перемещенных граждан Мьянмы остались без крыши над головой», - заявил агентству AFP комиссар Бангладеш по делам беженцев Миджанур Рахман.
По его словам, пожар удалось локализовать в течение трех часов, но по меньшей мере 35 мечетей и 21 учебный центр для беженцев были уничтожены. Пострадали также ПЦР лаборатории и системы водоснабжения.
Согласно отчету министерства обороны Бангладеш, опубликованному в прошлом месяце, с января 2021 года по декабрь 2022 года в лагерях рохинджа произошло 222 пожара, в том числе 60 случаев поджогов.
В марте 2021 года не менее 15 человек были убиты и около 50 000 человек были вынуждены покинуть свои дома в результате сильного пожара.
В лагере беженцев живут люди, бежавшие из Мьянмы после военных репрессий против этнического меньшинства рохинджа.