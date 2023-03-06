Около 12 тысяч человек остались без крова из-за пожара в лагере беженцев в Бангладеш

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Власти Бангладеш расследуют причину масштабного пожара в лагере беженцев рохинджа, в результате которого примерно 12 000 человек остались без крова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

По официальным данным, пламя мгновенно уничтожило не менее 2000 построек из-за взрыва газовых баллонов на кухнях. О пострадавших не сообщается.

Полиция выясняет, был ли пожар умышленным. Задержали одного мужчину, сообщают местные СМИ.

Лагерь, расположенный на юго-востоке страны считается крупнейшим в мире лагерем беженцев. Большинство его жителей, беженцы рохинджа, бежали сюда от преследований в соседней Мьянме.

В понедельник сотни людей вернулись в район, известный как Кокс-Базар, чтобы посмотреть, что они могут спасти из руин.

Пожар начался примерно в 14:45 по местному времени в воскресенье и быстро распространился на навесы из бамбука и непромокаемого брезента.

«Сгорело около 2000 построек, в результате чего около 12 000 насильственно перемещенных граждан Мьянмы остались без крыши над головой», - заявил агентству AFP комиссар Бангладеш по делам беженцев Миджанур Рахман.

По его словам, пожар удалось локализовать в течение трех часов, но по меньшей мере 35 мечетей и 21 учебный центр для беженцев были уничтожены. Пострадали также ПЦР лаборатории и системы водоснабжения.

Согласно отчету министерства обороны Бангладеш, опубликованному в прошлом месяце, с января 2021 года по декабрь 2022 года в лагерях рохинджа произошло 222 пожара, в том числе 60 случаев поджогов.

В марте 2021 года не менее 15 человек были убиты и около 50 000 человек были вынуждены покинуть свои дома в результате сильного пожара.

В лагере беженцев живут люди, бежавшие из Мьянмы после военных репрессий против этнического меньшинства рохинджа.