Около 12 тыс. детей пойдут в первый класс в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя управления образования Алматы Айдын Сайлаубай сообщил, что в новом учебном году количество учащихся составляет 290 тыс., передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первый класс пойдут 12 тыс. детей. Из них около 7 тыс. детей пойдут в школы с казахским языком обучения, 5 тыс. - в школы с русским языком обучения», - сказал он на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

Спикер отметил, что сфера среднего образования включает 301 школу, из них 210 - государственные и 91 - частная.

Айдын Сайлаубай также добавил, что в этом году учебный год завершается 31 мая, тем самым все школы переходят на пятидневное обучение.

В школах с казахским языком обучения изучают предметы «Әліппе» и «Ана тілі», русский язык будут изучать со 2 класса, английский – с 3 класса. В школах с русским языком обучения изучают «Букварь», «Обучение грамоте» и «Казахский язык», английский начнут изучать с 3 класса.

«В первых классах художественный труд разделен на два предмета «Трудовое обучение» и «Изобразительное искусство». В связи с перегруженностью спортивных залов и для обеспечения безопасности детей с этого учебного года не будет осуществляться деление классов на уроках физкультуры», - заявил спикер.