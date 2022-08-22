РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:57, 22 Август 2022 | GMT +6

    Около 12 тыс. детей пойдут в первый класс в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя управления образования Алматы Айдын Сайлаубай сообщил, что в новом учебном году количество учащихся составляет 290 тыс., передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В первый класс пойдут 12 тыс. детей. Из них около 7 тыс. детей пойдут в школы с казахским языком обучения, 5 тыс. - в школы с русским языком обучения», - сказал он на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

    Спикер отметил, что сфера среднего образования включает 301 школу, из них 210 - государственные и 91 - частная.

    Айдын Сайлаубай также добавил, что в этом году учебный год завершается 31 мая, тем самым все школы переходят на пятидневное обучение.

    В школах с казахским языком обучения изучают предметы «Әліппе» и «Ана тілі», русский язык будут изучать со 2 класса, английский – с 3 класса. В школах с русским языком обучения изучают «Букварь», «Обучение грамоте» и «Казахский язык», английский начнут изучать с 3 класса.

    «В первых классах художественный труд разделен на два предмета «Трудовое обучение» и «Изобразительное искусство». В связи с перегруженностью спортивных залов и для обеспечения безопасности детей с этого учебного года не будет осуществляться деление классов на уроках физкультуры», - заявил спикер.


    Теги:
    Алматы Образование
    Сейчас читают
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!