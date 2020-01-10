Около 110 тысяч семей получили АСП в Туркестанской области в прошлом году

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Около 110 тысяч семей получили АСП в Туркестанской области в прошлом году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

С этого года внедряется новая модель оказания адресной социальной помощи. Комплекс мер включает 3 направления. Первое – выведение многодетных в отдельную категорию и предоставление им гарантированного пособия, при этом будет исключен стереотип, что многодетная семья – малоимущая семья. Второе – поддержка малообеспеченной категории граждан и их стимулирование в трудоустройстве. Третье – всем получателям адресной социальной помощи будет предоставляться гарантированный пакет, включающий натуральную поддержку для их детей.

Об этом на прошедшей пресс-конференции в акимате Туркестанской области сообщил заместитель акима области Улан Тажибаев.





Кроме того, как стало известно в ходе встречи с журналистами, в прошлом году для оказания АСП по области в общей сложности было направлено 70,8 млрд тенге. Из них 65,7 млрд тенге приходится на республиканский бюджет. Адресная социальная помощь была выплачена порядка 110 тыс. семей или 632,8 тыс. граждан.

«Вопросы оказания адресной социальной помощи находятся на особом контроле акимата области. С этой целью осуществляется ежедневный учет принятых заявлений на оказание АСП», - отметил У. Тажибаев.





Вместе с тем, по словам руководителя областного управления координации занятости и социальных программ Асии Темирбаевой, из числа получателей АСП трудоустроено около 43 тыс. трудоспособных людей, из них 6 690 человек зарегистрированы в качестве предпринимателя и открыли свое дело.

Более того, если в прошлом году в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» на 2017-2021 годы, в регионе планировалось охватить мерами занятости около 80 тыс. человек, то фактически было охвачено 95 980 человек (120,6%).

«В новых механизмах оказания АСП особое внимание будет уделено поддержке детей из малообеспеченных семей. Для детей дошкольного возраста будет предоставляться детское питание, гигиенические средства, образовательные услуги. Для детей школьного возраста предусмотрено горячее питание в школах, приобретение школьной одежды и принадлежностей, возмещение расходов на проезд, а также медицинское обслуживание. Наряду с вышеперечисленными мерами соцподдержки малообеспеченным семьям с детьми будет оказываться помощь в приобретении навыков по ведению домашнего бизнеса», - сказала А. Темирбаева.

Стоит отметить, в целом, по республике в 2020 году на выплату государственного пособия многодетным семьям, адресную социальную помощь и гарантированный соцпакет предусмотрено 327 млрд тенге. В том числе в Туркестанской области на адресную социальную помощь – 25,2 млрд тенге (49 458 семей, 277 028 человек), на гарантированный социальный пакет – 11,2 млрд тенге (157 275 детей).

Напомним, с 1 января в Казахстане введены новые правила получения адресной социальной помощи.



































