Около 11 тысяч этнических казахов переехали с начала года в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала 2019 года в Казахстан приехали около 11 тыс. этнических казахов. Об этом сообщил начальник Миграционной полиции Министерства внутренних дел РК Гани Шымырбаев на заседании Общественной комиссии при НАО «Фонд «Отандастар» в центральном офисе партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Общественная комиссия обсуждала проект Закона «О государственной поддержке соплеменников за рубежом».

«Был принят закон о внесении изменений и дополнений в законодательные акты по вопросам миграции и занятости населения, направленный на совершенствование механизмов устройства этнических казахов в нашей стране. Были предоставлены льготы для этой категории граждан по предоставлению статуса оралманов, и отменены процедуры выхода из прежнего гражданства. В том числе право на упрощенное получение гражданства получили этнические казахи, обучающиеся в вузах, независимо от срока проживания в РК. Это дало возможность решить проблему этнических казахов, приезжающих из Китая в Казахстан на постоянное жительство», – сказал Г. Шымырбаев.

По его словам, в результате этих мер многие казахи из других стран переехали в Казахстан и получили гражданство.

Как сообщил Г. Шымырбаев, по статистике, за годы независимости гражданство Казахстана получили 1 млн 57 тыс 537 иностранцев. Из них 937 тыс. 663 – этнические казахи. В отчетный период текущего года приняты в гражданство 13 034 иностранца, в том числе 10 790 этнических казахов. Большинство из них приехали из Узбекистана – 6 216 человек, Китая – 4 092 человека, Кыргызстана – 551 человек.