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    Около 11 тысяч первоклассников ожидают в этом году школы Павлодарской области

    С 18 июня в Павлодарской области начали принимать заявки на поступление в первый класс. По информации управления образования, направить документы можно тремя способами, передает корреспондент агентства Kazinform.

    школа, класс
    Фото: Артём Викторов/Kazinform

    Прием документов осуществляется через портал eGov, платформу oqu.edu.kz, а также напрямую через школы. В управлении образования предупреждают, всем родителям нужно заранее подготовить необходимый пакет документов, среди которых  заявление, свидетельство о рождении, фото, медицинская справка. Все это нужно загружать в базу. 

    — Родители могут не полностью или неправильно загрузить документы в электронную систему. В этом случае школа может отказать в приёме заявления. Все причины отказа обязательно будут показаны в личном кабинете родителя. Если это произошло, родители могут заново загрузить документы или обратиться в школу, которую они выбрали, чтобы уточнить и исправить ситуацию, — сообщила главный специалист управления образования Павлодарской области Аймара Сарсембаева.

    В регионе, тем временем, в этом году ожидают поступление около 11 тысяч учеников в первый класс. Также действует система 3+1, по которой допускаются в школы трое детей, относящиеся к учебному заведению по прописке и один ребенок из другого района города.

    Напомним, в минувшем учебном году школы закончили почти 4 миллиона детей в Казахстане. 

    Дети Образование Павлодарская область школа
    Артём Викторов
    Артём Викторов
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