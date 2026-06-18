Около 11 тысяч первоклассников ожидают в этом году школы Павлодарской области

С 18 июня в Павлодарской области начали принимать заявки на поступление в первый класс. По информации управления образования, направить документы можно тремя способами, передает корреспондент агентства Kazinform.

Прием документов осуществляется через портал eGov, платформу oqu.edu.kz, а также напрямую через школы. В управлении образования предупреждают, всем родителям нужно заранее подготовить необходимый пакет документов, среди которых заявление, свидетельство о рождении, фото, медицинская справка. Все это нужно загружать в базу.

— Родители могут не полностью или неправильно загрузить документы в электронную систему. В этом случае школа может отказать в приёме заявления. Все причины отказа обязательно будут показаны в личном кабинете родителя. Если это произошло, родители могут заново загрузить документы или обратиться в школу, которую они выбрали, чтобы уточнить и исправить ситуацию, — сообщила главный специалист управления образования Павлодарской области Аймара Сарсембаева.

В регионе, тем временем, в этом году ожидают поступление около 11 тысяч учеников в первый класс. Также действует система 3+1, по которой допускаются в школы трое детей, относящиеся к учебному заведению по прописке и один ребенок из другого района города.

Напомним, в минувшем учебном году школы закончили почти 4 миллиона детей в Казахстане.