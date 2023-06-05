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Около 100 тысяч га пастбищ возвращено государству в Абайской области

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
5 Июня 2023, 15:36
Около 100 тысяч га пастбищ возвращено государству в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Аким Абайской области Нурлан Уранхаев сообщил о проводимой работе по возврату неиспользуемых пастбищных земель в ведение государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ведутся работы по возврату неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Определены земельные участки общей площадью 297,7 тыс. га. В этом году в ведение государства возвращено 99,7 тыс. га неиспользуемых пастбищных угодий», - сказал Нурлан Уранхаев на брифинге в областной универсальной библиотеке им. Абая.

По его словам, в этой сфере реализовано несколько инвестиционных проектов.

«В направлении развития агропромышленного комплекса планируется реализация 9 инвестиционных проектов на общую сумму 5,6 млрд тенге», - добавил аким области.


Сельское хозяйство   Абайская область  
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