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    17:37, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    Около 100 тысяч человек посмотрели в прямом эфире отчетную встречу Умирзака Шукеева

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Около 100 тысяч человек посмотрели в прямом эфире отчетную встречу акима Туркестанской области Умирзака Шукеева. Мероприятие прошло в онлайн-формате по требованиям карантина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Жители Туркестанской области задавали вопросы главе региона Умирзаку Шукееву в социальных сетях Facebook, YouTube, Instagram и Telegram. Прямой эфир посмотрели около 100 тысяч человек. В Facebook отчёт перед населением набрал более 20 тыс. просмотров. В сети YouTube встречу Умирзака Шукеева с гражданами области смотрели около 5 тыс. человек. Посетители оставили порядка 3 тыс. комментариев.

    Туркестанцы интересовались ходом строительства дорог, обеспечением населенных пунктов чистой питьевой водой и природным газом. Говорили также и о повышении качества медицинских услуг, уровне культуры и развитии туризма. Граждан интересовало, как будут улучшаться условия жизни для людей с ограниченными физическими возможностями. Жители поблагодарили акима области за быстрое восстановление Мактааральского района. Умирзак Шукеев вспомнил, как быстро объединились жители региона и других стран, чтобы справиться с чрезвычайной ситуацией.

    В завершение встречи туркестанцы поблагодарили Умирзака Шукеева за большой вклад в развитие региона, его динамичное развитие и заботу о каждом жителе.

    Акима области спросили о перспективах создания нового телеканала в Туркестане.

    «Согласно идее Елбасы, Туркестан превращается в духовно-культурный центр тюркского мира. В областном центре начинают работать многие СМИ. С учетом этого создается телеканал Turkistan, который будет базироваться в Медиацентре. Для журналистов здесь сделано многое, в том числе техническая обеспеченность. Проводится большая работа и есть задумка, что канал выйдет на международный уровень. В ближайшее время будет создан единый телеканал, который начнет вещать на языках тюркоязычных стран», - отметил глава региона.

    Напомним, на отчетной встрече с населением глава региона подробно рассказал о проделанной работе в 2020 году. Он отметил, что на 26% меньше стало обращений и жалоб. В отчётный период поступило более 63 тыс. таких заявлений. Более того, 703,3 млрд. тенге инвестиций привлекли в Туркестанскую область. Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства достигло 141 тыс. Объем строительных работ составил 300 млрд. тенге, объем сельхозпродукции - 729,7 млрд. тенге.

    Следует отметить, в этом году на строительство объектов образования потратят более 17 млрд. тенге. Помимо этого, в марте город примет Саммит глав тюркоязычных государств.


    Теги:
    Туркестанская область Акимат
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