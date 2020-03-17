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Около 100 семей переселились в этом году в Северо-Казахстанскую область

17 Марта 2020 15:00
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Около 100 семей переселились в этом году в Северо-Казахстанскую область

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанскую область в этом году по программе переселения прибыли 97 семей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации управления координации занятости и социальных программ, на 1 марта переехали 273 человека. Из Туркестанской области переехали 39 семей, Алматинской — 18, Жамбылской — 9, Кызылординской — 4, из города Нур-Султана — 20, Алматы — 5 и Шымкента — 2 семьи.

«Всех включили в квоту приема переселенцев с оказанием государственной поддержки в виде выплат субсидий на переезд в общей сумме 5,5 млн тенге и субсидий на возмещение расходов по аренде или выкупу жилья в общей сумме 28,6 млн тенге. Из прибывших 147 человек трудоспособного возраста. Прибыло 108 детей, 6 пенсионеров и 12 студентов», - проинформировали в управлении.

Всего в этом году в регионе ожидают 413 семей, или около 1,5 тыс. человек.

В область продолжают прибывать оралманы. С начала года приехали 17 семей из Узбекистана, России и КНР. Всего 40 человек.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Соотечественники, Общество,
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Автор:

Олеся Жуковень

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