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Около 100 семей переселили из аварийных домов в новые многоэтажки в Алматы
30 Июня 2022 10:50

Около 100 семей переселили из аварийных домов в новые многоэтажки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в Турксибском районе расположено 40% всего ветхого жилья города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего в мегаполисе ветхими признаны 1229 домов, из них 594 - расположены в Турксибском районе.

«Для решения данного вопроса в этом году 96 семей из 12 ветхих домов переселили в две новые многоэтажки», - сказал аким.

По данным акимата, ведется строительство еще восьми многоэтажек на 211 квартир. Ввод четырех домов запланирован на декабрь 2022 года, остальных домов – во втором квартале 2023 года.

Ранее сообщалось, что в этом году в Алматы с учетом планов частных застройщиков снесут 32 ветхих дома на 278 квартир.

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Автор:
Корреспондент
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