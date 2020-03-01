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Около 100 килограммов блинов испекли к масленице в Семее

1 Марта 2020 17:00
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Около 100 килограммов блинов испекли к масленице в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее широко отмечают День благодарности и масленицу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Праздник проходит на центральной набережной, где для горожан и гостей города были организованы всевозможные народные игры, спортивные состязания, яркие конкурсы, концертная программа и праздничная ярмарка.

«К празднику испекли огромное количество блинов. Всего около 100 килограммов. Они разложены в национальных коробах. Поэтому каждый может попробовать блины со сметаной, йогуртом и медом», - рассказала заместитель председателя русского культурного центра Галина Кириченко.


Кульминацией праздника, стало сжигание чучела. Посмотреть на это зрелище и таким образом проводить холодную зиму пришли несколько сотен горожан.


«Масленица (чучело) в этом году у нас получилась веселая, в красивом наряде и малиновыми сережками, а также с разноцветными бусами», - добавила Г.Кириченко .

Отметим, что к этим народным гуляньям русский культурный центр готовился целую неделю.

А в честь Дня благодарности в Семее, как сообщалось ранее, прошел большой концерт.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Культура, АНК,
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Автор:

Орал Ерланулы

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