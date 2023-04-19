Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Культура

Около 100 казахстанских сериалов продано в 20 стран в прошлом году

Автор:  
Серик Сабеков
19 Апреля 2023, 17:36
Около 100 казахстанских сериалов продано в 20 стран в прошлом году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали рассказал, покупают ли казахстанские сериалы другие страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках отечественных сериалов предусмотрены соответствующие темы. Например, семейные ценности, уважение к старшим, внимание к младшим, человек труда – такие направления внедряются в сериалы», - сказал Дархан Кыдырали на совещании в Сенате по вопросам роли и места СМИ и социальных сетей в формировании государственной идеологии.

В этой связи министр отметил, что отечественные сериалы пользуются спросом за рубежом.

«Наши сериалы пользуются большим спросом на внутреннем и на международном рынках. Только в прошлом году было продано около 100 сериалов в 20 стран. Есть спрос на анимационные фильмы, снятые в Казахстане», - добавил Дархан Кыдырали.


МИОР   Кинематограф  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
На 5,7 трлн тенге пополнился бюджет РК в первом квартале 2023 года
На 5,7 трлн тенге пополнился бюджет РК в первом квартале 2023 года
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Объединенный штаб ОДКБ отмечает свое 20-летие
Объединенный штаб ОДКБ отмечает свое 20-летие