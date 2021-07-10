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    12:26, 10 Июль 2021 | GMT +6

    Около 100 инвестпроектов в сфере АПК реализует Казахстан

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о развитии агропромышленного комплекса в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях стимулирования развития отраслей АПК реализуются 98 инвестиционных проектов на сумму 139 млрд тенге в растениеводстве и 174 проекта на сумму 153 млрд тенге в животноводстве. В связи с аномальными климатическими условиями, зафиксирован падеж скота в Мангистауской и Кызылординской областях. На сегодня уровень падежа составил 0,13% и 0,03% соответственно», - сказал Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства.

    По его словам, организовано межрегиональное взаимодействие по предоставлению пастбищ для выпаса сельхозживотных и организации сенокоса для фермеров, пострадавших от засухи. Из запасов Продкоркорации выделено более 600 тонн ячменя в данные регионы.

    «Для принятия оперативных решений созданы Республиканский и Оперативные штабы в регионах для регулярного мониторинга и оперативного решения вопросов кормозаготовки. Кроме того, по схеме форвардного закупа Продкорпорацией законтрактовано 766 тыс. тонн продовольственного и фуражного зерна. С нового урожая будут закуплены дополнительные объёмы фуражного зерна», - заключил Премьер.


    Теги:
    Сельское хозяйство Правительство РК Расширенное заседание Правительства 10.07.2021 Инвестпроекты Экономика Послание Президента РК
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