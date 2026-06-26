Около 100 экспонатов из Алматы представили на международной выставке в Шанхае

Выставка прошла при поддержке акимата Алматы, Генерального консульства Китайской Народной Республики в Казахстане и мэрии Шанхая. Проект направлен на развитие культурного диалога между Казахстаном и Китаем, а также знакомство зарубежной аудитории с историей, традициями и богатым духовным и материальным наследием казахского народа.

Фото: Объединение музеев города Алматы

— В экспозиции представлено около 100 уникальных экспонатов из фондов объединения музеев города Алматы. Среди них — этнографические предметы, отражающие быт и прикладное искусство казахского народа, фотографии, а также национальные музыкальные инструменты, — рассказали в Объединении музеев Алматы.

Фото: Объединение музеев города Алматы

Проведение выставки стало одним из практических результатов установления побратимских отношений между Алматы и Шанхаем в рамках второго саммита «Китай — Центральная Азия» в 2025 году. Проект отражает курс на расширение культурного сотрудничества и реализацию совместных гуманитарных инициатив двух городов.

Фото: Объединение музеев города Алматы

Кроме того, уникальные коллекции музейных фондов ранее были успешно представлены в Сеуле (Южная Корея), Вене (Австрия), Париже (Франция), Неаполе (Италия), Праге (Чехия), Белграде (Сербия), Карцаге (Венгрия), Стамбуле (Турция), а также в Амстердаме (Королевство Нидерландов).

Фото: Объединение музеев города Алматы

— Выставка «Наследие предков в преемственности традиций» стала важным культурным событием, направленным на популяризацию культурного наследия Великой Степи среди мировой общественности и раскрытие глубинных корней казахской духовности и истории, — добавили в Объединении музеев Алматы.

Фото: Объединение музеев города Алматы

Отмечается, что объединение музеев Алматы — современное культурное учреждение, активно вносящее вклад в культурную и общественную жизнь страны. В последние годы объединение достигло значительных успехов в развитии международного сотрудничества.